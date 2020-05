Claudia de Breij dankbaar voor alle steun aan 5 mei-actie

De Breij koos voor het nummer van de in 2009 overleden Shaffy, omdat het een Hollandse klassieker is. ,,Het nummer geeft moed, het erkent iedereen. Ik denk dat we nu echt behoefte hebben aan een troostrijk, energiek nummer zoals dit", vertelt De Breij aan BuzzE . ,,Ik mis het samen zijn met andere mensen het meest, maar dit nummer herinnert je eraan dat dat wel weer een keer terugkomt. En daar moet je je nu aan vasthouden." De zangeres kreeg veel reacties op social media van mensen uit het hele land. Mensen die een traantje moesten wegpinken, of die zich gesterkt voelden door de actie. ,,De reactie die het meeste indruk maakte, was dat iemand aan me vroeg: 'Claudia, heb je wel eens geprobeerd dit nummer mee te zingen terwijl de tranen over je wangen liepen?" Zelf was De Breij vooral heel blij tijdens het zingen. ,,Maar elke keer dat ik iets te geëmotioneerd werd, keek ik naar mijn kinderen die me aan het uitlachen waren.”

Oude en nieuwe rituelen



De Breij is ook heel blij met alle acties die plaatsvonden op Bevrijdingsdag. ,,Het is ook een afweging, we moeten nieuwe rituelen verzinnen. Maar tegelijkertijd ook hopen dat we onze oude rituelen weer kunnen herbeleven op een later moment", vertelt Claudia. ,,Maar we zijn er ook achter gekomen dat een speech op een lege Dam prachtig blijkt te zijn. We moeten nu niet rigide zijn, we moeten het mooie van de situatie inzien. En daarbij is wat trial and error nodig om te zien wat werkt en wat niet.”