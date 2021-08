Christina hangt topless aan de muur en Ali B toont de ‘nachtmerrie van Geert Wilders’

video Froukje pakt kijkers in met zinderende clip vol tongzoenen in uitvaart­cen­trum

10:32 De populaire zangeres Froukje (19) maakt vandaag veel indruk op fans met de clip bij haar nieuwe nummer Niets tussen. Daarin viert ze de liefde door op het podium van een uitvaartcentrum vol passie te tongzoenen met een vrouw. Ondanks de timing in de Pride-week, is de video niet bedoeld als statement. ‘Dit nummer gaat niet over lesbisch of biseksueel zijn, het gaat over de liefde.’’