Christina Aguilera legt concert stil voor huwelijksaanzoek

Aguilera trakteerde haar fans in Hollywood op het nummer Unless it's With You, wetende dat het aanzoek na het lied zou plaatsvinden. De blonde zangeres had haar fans namelijk van tevoren gevraagd om bijzondere verzoeken in te dienen. Uit alle ingezonden verhalen liet Aguilera haar keus uiteindelijk vallen op dat van Ben Lear.



,,Ik heb een speciale verrassing voor jullie", sprak Aguilera haar publiek toe. Ze vervolgde: ,,Ik wil graag Ben Lear en zijn vriend Mike het podium op vragen." Zo gezegd, zo gedaan. De vriend van Ben, Mike, was totaal in shock toen hij op de bühne tevoorschijn kwam. Met zijn handen voor zijn mond liep hij op Aguilera af, waarna Ben zijn verhaal deed.



,,Ik kan me niet voorstellen dat je een beter moment zou kunnen hebben dan met deze vrouw, die je je hele leven heeft geïnspireerd en je zoveel dingen heeft gebracht." Ben bedankte Aguilera en het publiek nog even, en ging toen op zijn knieën. ,,Je bent aardig, mooi en zorgzaam. Zes jaar geleden vroeg je mij ten huwelijk en zei ik ja. Vanavond, voor Christina, ga ik je dezelfde vraag stellen."



Mike, die zijn oren niet kon geloven, twijfelde geen moment en zei volmondig ja. De tortelduifjes gaven elkaar een zoen, waarna Aguilera hen feliciteerde. ,,O my God, gefeliciteerd!"