Chrissy en John starten nieuw IVF-traject

In een interview met InStyle Magazine is het model open over de moeizame wegen naar het ouderschap. Aan hun eerste vruchtbaarheidsbehandeling hielden ze twintig embryo's over, maar daarvan bleken er maar drie geschikt. ,,Met de eerste, een meisje, ging het mis. De tweede was Luna", vertelt Chrissy over haar nu anderhalf jaar oude dochter. Eerder maakte ze al bekend dat als alles goed gaat, hun tweede spruit een jongetje zal zijn.