Chris Verlaan wint Cameretten Festival 2018

Overleden Nicolas Roeg (90) bezorgde David Bowie beste filmrol

24 november Op 90-jarige leeftijd is de Engelse regisseur Nicolas Roeg overleden. Bij het grote publiek zal hij vooral bekend blijven door de film The Man Who Fell To Earth (1976), waarin hij David Bowie, als een buitenaards wezen dat op aarde belandt, zijn eerste en meest memorabele filmrol liet spelen.