Chris Bergström vervangt Klaas komende week in ochtendshow 538

Releaseda­tum Hunger Ga­mes-pre­quel bekend

Fan van de Hunger Games-reeks kunnen hun hart ophalen: filmstudio Lionsgate heeft de releasedatum voor de vijfde film bekendgemaakt. De film, die is gebaseerd op het gelijknamige boek The Ballad of Songbirds and Snakes, komt uit op 17 november 2023.

29 april