Cheryl Cole openhartig over mentale problemen op Britse radio

In 2002 werd Cheryl wereldberoemd nadat ze de talentenjacht Popstars: The Rivals won en in de meidengroep Girls Aloud terechtkwam. Sindsdien laat de paparazzi haar niet met rust, vertelt ze. ,,Wanneer ik buitenkwam, stond er een muur van paparazzi’’, aldus de zangeres. ,,Ik plakte een glimlach op mijn gezicht, maar van binnen was ik aan het sterven. Ik denk eerlijk gezegd dat het kantje boord was. Ik heb zo lang in stilte geworsteld. Ik praatte er zelfs niet over met vrienden en familie. Ik was erg gesloten.’’