Chef’Special maakt remix van hit Amigo om muziekonderwijs te promoten

videoDe officiële video van Amigo werd op YouTube in anderhalf jaar tijd 1,7 miljoen keer bekeken. Die aantallen zal de remake vast niet halen, maar de nieuwe clip die vandaag verschijnt is voor de fans van Chef’Special wel een aangename verrassing.

Om muziekonderwijs op scholen te promoten, heeft Chef’Special de hit Amigo opnieuw opgenomen, met gebruik van alleen digitale instrumenten. ,,Het klinkt elektronisch, maar het is een heel toffe remix geworden’’, zegt toetsenist Wouter Heeren. ,,We hebben gewerkt met futuristische instrumenten.’’ Instrumenten die freedrums, specdrums, jamstiks en mogees worden genoemd. ,,Drumsticks met sensoren waarmee je in de lucht drumt, maar toch de beats hoort’’, legt Heeren uit. ,,Of een ring om je vinger waarmee je op gekleurde vlakken tikt die allemaal een eigen toon maken.’’

In de clip tovert Chef’Special een middelbare school om tot een groot muziekinstrument. ,,Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennis maken met instrumenten’’, zegt Heeren, die zelf op een paar muziekscholen les gaf. ,,Ik heb zelf ook muziekles gehad, maar op de basisschool beperkte zich dat tot liedjes zingen. Op de middelbare school werd het serieuzer, maar eindexamen in muziek was niet mogelijk.’’

Via de remix van Amigo hoopt Chef’Special een aantal scholen rechtstreeks te helpen met muziekles. ,,We hebben in dit project samengewerkt met Vodafone, we kunnen daardoor een aantal muziekpakketten verdelen onder scholen. Daar zullen onder meer instrumenten in zitten. We komen ook langs voor een workshop, en om wat nummers te spelen.’’

En die futuristische instrumenten? Blijft dat toekomstmuziek? ,,Live gebruiken we graag technologie, onder meer om onze shows visueler te maken. Je kunt er leuke dingen mee doen. Wij geven er de voorkeur aan om onze traditionele instrumenten te gebruiken, maar de ontwikkeling staat niet stil. Wie weet wat we er ooit nog mee kunnen.’’

Scholen kunnen zich tot 13 februari opgeven voor een schoolconcert van Chef’Special. Voor informatie: https://www.vodafone.nl/ready/torock/