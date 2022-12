Cheers-actrice Kirstie Alley (71) na kort ziekbed overleden: ‘We gaan haar missen’

met videoDe Amerikaanse actrice Kirstie Alley is op 71-jarige leeftijd overleden. De actrice was onder andere bekend van haar rol in de miniserie North and South , de televisieserie Cheers en de Look who’s talking -reeks.

De familie van Alley laat maandag in een verklaring op haar socialemedia-accounts weten dat de actrice ‘overleed aan de strijd tegen kanker’. De ziekte was pas kortgeleden bij de actrice ontdekt.

,,Hoe iconisch ze ook op het scherm was, als moeder en grootmoeder was ze zo mogelijk nog beter. We zijn het fantastische team van artsen en verpleegkundigen van het Moffitt kankercentrum enorm dankbaar voor hun zorg”, zo laten haar kinderen True en Lilly Parker in de verklaring weten.

De actrice werd in Nederland bekend door haar rol in de serie North and South (1985) over de Amerikaanse burgeroorlog. Haar grote doorbraak kwam twee jaar later met haar rol van Rebecca Howe in de succesvolle komedieserie Cheers. In 1991 won ze zowel een Emmy als een Golden Globe voor die rol.

Kirstie Alley als Rebecca Howe in Cheers in 1993

Haar Cheers-collega Kelsey Grammer, die in de serie Frasier Crane speelde, zei in een verklaring dat hij ‘altijd heeft geloofd dat verdriet om een publieke figuur een privéaangelegenheid is’, maar dat hij ‘van haar hield’. Rhea Pearlman, die serveerster Carla speelde in Cheers, vertelde hoe zij en Alley bijna onmiddellijk vrienden werden nadat ze zich bij de show had gevoegd. Ze zei dat Alley grote paas- en halloweenfeesten organiseerde en iedereen uitnodigde. ,,Ze wilde dat iedereen zich erbij betrokken voelde. Ze hield heel veel van haar kinderen. Ik heb nog nooit iemand ontmoet zoals zij. Ik ben zo dankbaar dat ik haar heb gekend.”

Tegenspeler Ted Danson noemt haar ‘echt briljant’. ,,Ik ben zo verdrietig, maar ook dankbaar voor alle keren dat ze me aan het lachen maakte”, zegt Danson tegen entertainmentsite Deadline. Danson wenst de kinderen van Alley sterkte. ,,Hun moeder had een hart van goud. Ik zal haar missen.”

Trilogie

Met John Travolta maakte ze in de jaren 90 de commercieel succesvolle Look who’s talking-trilogie. ,,Kirstie was een van de meest bijzondere relaties die ik ooit heb gehad”, zei Travolta in een eerbetoon op Instagram. ,,Ik hou van je Kirstie. Ik weet dat we elkaar weer zullen zien.”

In 2005 speelde ze een geromantiseerde versie van zichzelf in Fat actress, waarin ze met zelfspot keek naar hoe het publiek en de media haar gewichtstoename en -verlies behandelden. Het onderwerp kwam ook voorbij in de realityserie Kirstie Alley’s big life uit 2010, waarin ze onder meer probeert af te vallen. Alley zei dat een van de redenen om de camera's in haar leven toe te laten was om de verkeerde informatie over haar recht te zetten waarmee ze steevast in de roddelbladen belandde.

,,Alles wat je maar over mij kunt zeggen, zeggen ze”, zei Alley destijds tegen persbureau AP. ,,Ik ben nog nooit ingestort, flauwgevallen. Eigenlijk, alles wat er volgens de roddelbladen is gebeurd, is nooit gebeurd. Het enige echte is dat ik dik ben geworden.”

Ze deed zo nu en dan mee in verschillende tv-show in de VS. Ze werd tweede in Dancing with the stars in 2011 en nam eerder dit jaar deel aan The masked singer in een baby-mammoetkostuum. Alley speelde in 2015 en 2016 in de zwarte komedieserie Scream Queens. Een van haar co-sterren in de show, Jamie Lee Curtis, zei maandag op Instagram dat Alley ‘een geweldige komische tegenspeler’ was in de show en ‘een mooie moederbeer in haar echte leven’.

Kirstie Alley ontvangt in 1991, net als haar tegenspeler Ted Danson, een Golden Globe Award voor haar acteerwerk in de serie Cheers.

Kirstie Alley in Look who's talking now.

Kirstie Alley in 2012.