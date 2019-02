Chazia Mourali: ‘RTL 4 had mij kunnen vragen voor doorstart Zwakste Schakel’

Chazia Mourali (55), die tussen 2001 tot 2004 bij RTL 4 de populaire kennisquiz De Zwakste Schakel presenteerde, had het leuk gevonden als de commerciële zender haar had benaderd voor een doorstart van het tv-programma. Gisteren werd bekend dat Bridget Maasland in haar voetsporen treedt. ,,Het wordt een creatieve uitdaging voor haar”, verwacht Mourali.

Volgens Mourali, die niet het gevoel heeft gepasseerd te zijn door RTL 4, heeft ze De Zwakste Schakel altijd met veel plezier gepresenteerd. ,,Het is een geweldig format. Ik feliciteer Bridget en ga beslist kijken.” Desondanks houdt ze aan slag om de arm. Over Maasland: ,,Het is aan haar om zowel het oude publiek vast te houden als een nieuw publiek te winnen.” Ze is benieuwd hoe haar opvolgster dat voor elkaar gaat boksen.

De roodharige presentatrice kreeg door haar strenge rol in de kennisquiz het stempel ‘bitchy’. Nadat het programma stopte, besloot ze haar horizon te verbreden. Inmiddels is Mourali alweer jaren actief als schrijfster, columniste en opiniemaker op radio en televisie. Zo schreef ze het boek Het einde voor beginners over het mantelzorgen voor haar in 2015 overleden moeder en maakte voor Powned het radioprogramma Goed Ingelichte Kring . ,,Ik ben veel meer dan de voormalige presentatrice van De Zwakste Schakel”, benadrukt ze. ,,Ik blijf bezig met allerlei onderwerpen die spelen in deze tijd.”

Waarom RTL 4 niet in zee gaat met Mourali is niet bekend. Eind vorig jaar vertelde ze de iconische quiz best weer te willen presenteren.,,Als ze me morgen zouden vragen, zou ik het zo weer doen”, vertelde ze in een interview met de VARA-gids. Volgens Mourali vond ze het geweldig op het programma te doen. ,,Het was een quiz vol sarcasme, ironie en een knipoog.” En over haar rol: ,,Ik denk dat mensen heftiger reageren op vrouwen die afwijken van de norm en het nette vrouwenbeeld. Helemaal in een uitvergrote rol die ik toen vertolkte.”

Geschikt

Of Bridget Maasland (44) zich de markante presentatiestijl van De Zwakste Schakel eigen kan maken, moet nog blijken. Gisteren zette de RTL Boulevard-deskundige een kort filmpje op Instagram waarinte zien is dat ze alvast oefent voor de legendarische zin ‘je bent de zwakste schakel. Tot ziens!’. Volgens RTL 4, dat niets wil zeggen over het ‘passeren’ van Chazia Mourali, is Maasland de geschikte persoon om de quiz te gaan doen. ,,Zij wordt het nieuwe gezicht van deze klassieker waar de fluwelen handschoentjes worden thuisgelaten”, aldus een woordvoerster. ,,Bridget is al een RTL-gezicht en dit programma vinden we goed bij haar passen”.

In De Zwakste Schakel, een van oorsprong Britse quiz, strijden negen kandidaten om een prijzenpot van maximaal 10.000 euro. Kenmerk van het programma is de strenge, meedogenloze presentatiestijl. De meeste internationale versies (er zijn er circa veertig, red.) ervan worden dan ook gepresenteerd door strenge, roodharige dames zoals destijds Mourali. Of de blonde Maasland voor de quiz haar lokken zal moeten verven, is nog nog onduidelijk. Evenmin wanneer het programma op de buis komt. De producent is nog op zoek naar kandidaten.

Volledig scherm Bridget Maasland treedt in de voetsporen van Chazia Mourali © ANP