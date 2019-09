Chateau Meiland, Beste zangers en Robinson strijden om dé Ring

Jan Smit (Beste Zangers, NPO 1), Martien Meiland (Chateau Meiland, SBS 6) en Dennis Weening (Expeditie Robinson, RTL 4) werden zojuist door verschillende YouTube-sterren verrast met een gouden envelop met daarin het bericht over hun nominatie. Kasteelheer Meiland, die voor het eerst kans maakt op de prijs, zegt in de video waarin de nominatie bekend wordt dat hij het ‘enig’ vindt. ,,Dat maak je maar één keer in je leven mee, dat je daar mag zitten. In die leuke kleding en die meiden gaan natuurlijk dan helemaal in het gala...”, zei hij onlangs op de radio.

Voor de makers van Beste zangers en Expeditie Robinson, dat dit seizoen verhuisde van RTL 5 naar RTL 4, is het niet de eerste keer dat ze tijdens de gala-avond vol spanning zitten. De survivalshow van RTL was ook in 2015, 2017 en 2018 genomineerd. Ook in 2004, toen Expeditie Robinson nog te zien was op Net5, maakte het programma kans op de Televizier-Ring. Beste zangers schopte het in 2017, net als Robinson, tot de laatste drie. Toen ging de publieksprijs echter naar Zondag met Lubach. Vorig jaar sleepte Beau van Erven Dorens de prestigieuze prijs in de wacht met zijn Beau Five Days Inside.

In de race

Beau van Erven Dorens maakt ook dit jaar weer kans op een prijs, zij het in een andere categorie Hij neemt het op tegen André van Duin en Arjen Lubach in de strijd om de Zilveren Televizier-Ster Man. Beau won de prestigieuze publieksprijs ook vorig jaar. Lubach was met Van Erven Dorens ook in 2017 genomineerd voor de Ster, maar zag toen Wilfred Genee winnen.

Bij de presentatrices is Chantal Janzen weer genomineerd. Het RTL-gezicht maakt voor de zevende keer kans op de Televizier-Ster, vier keer won ze. Ook vorig jaar werd Chantal door het publiek verkozen tot beste presentatrice. Eva Jinek, die de prijs in 2017 won, is wederom in de race. Zij wordt binnenkort een collega van Chantal, want in januari stapt ze over naar RTL. De derde genomineerde is ook een oude bekende: Floortje Dessing. De BNNVara-presentatrice is voor de vijfde keer genomineerd en won nog nooit. Ze won in 2016 wél de Televizier-Ring met Floortje naar het einde van de wereld.

Ook in de strijd om de prijs voor Zilveren Ster Acteur/Actrice maakt Chantal Janzen kans, voor haar rol in Kees & Co (RTL 4). Ze neemt het op tegen Elise Schaap (Familie Kruys en Soof: Een nieuw begin, RTL 4) en Ilse Warringa (De Luizenmoeder, Avrotros)

Op woensdag 9 oktober worden in Amsterdam de Televizier-Sterren uitgereikt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala.