Charly zaait verwarring met 'blootfoto' en Caroline gaat voor kort pixiekapsel

Zussen Kardashian op het matje geroepen door apenopvang Almere

17:51 De Nederlandse stichting AAP heeft de Amerikaanse realitysterren Kim Kardashian (36) en haar zus Kourtney (39) uitgenodigd snel te komen kijken in het opvangcentrum in Almere. De organisatie is woest omdat de zussen, samen goed voor bijna 180 miljoen volgers op Instagram, deze week selfies maakten met witoorpenseelaapjes. ,,Onverantwoordelijk en dom'', vindt AAP-directeur David van Gennep.