Charly Luske kent ‘honderden collega’s’ die moeten vrezen voor juicekanalen

Charly Luske sprak in de RTL-show voor het eerst op camera over de relatieproblemen met zijn vrouw Tanja Jess. In maart werd door het onlineprogramma Roddelpraat gemeld dat de zanger vreemd was gegaan. Luske vertelt dat het ‘naar omstandigheden’ goed met hem gaat. ,,Het is iets dat we intern moeten oplossen. Daar doen we ons best voor. Nog steeds. Dat is niet een week later opgelost.”