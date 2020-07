Charlize Theron is wel in voor een potje professioneel worstelen

Beveiliger getuigt: Amber Heard mishandel­de juist Johnny Depp

19:03 Volgens Sean Bett, hoofdbeveiliger van Johnny Depp, was het niet de Pirates of the Caribbean-acteur die zijn ex-vrouw Amber Heard mishandelde, maar was het verhaal juist andersom. Dat heeft hij vandaag verteld in de rechtszaak tussen Johnny enThe Sun.