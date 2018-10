Charles Aznavour wordt zaterdag begraven

De gemeente Montfort- L'Amaury, circa 40 kilometer ten zuidwesten van Parijs, heeft bekendgemaakt dat de wereldberoemde artiest zaterdagmiddag in het familiegraf in de plaats wordt bijgezet. Daar liggen zijn ouders begraven, net als zijn zoon Patrick, die in 1981 op 25-jarige leeftijd overleed. De begraafplaats stamt uit de zestiende eeuw en staat als historisch monument te boek.



Aznavours ouders waren uit Armenië uitgeweken naar Parijs toen Charles er in 1924 werd geboren. Hij zag het licht in de wijk Saint-Germain-des-Prés, niet ver van de 'Invalides', waar vrijdag een nationaal eerbetoon voor hem is.

Aznavour componeerde meer dan 1300 liedjes, verkocht 180 miljoen platen en speelde mee in circa zestig films. Daarnaast ijverde hij onder meer voor Armenië en auteursrechten.



De zanger overleed maandag op 94-jarige leeftijd in zijn huis in het zuiden van Frankrijk. De Armeense premier Nikol Pasjinjan heeft de dag van Aznavours begrafenis tot dag van nationale rouw uitgeroepen.