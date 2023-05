Chaos, natte ogen en verrassingsboodschap van George Clooney in laatste Koffietijd

updateHet ochtendprogramma Koffietijd is vrijdag voor de laatste keer uitgezonden. RTL 4 besloot eerder om te stoppen omdat de show te weinig kijkers trekt. Presentator Patrick Martens omschreef de sfeer in de studio als ‘een gezellig kippenhok’.

Presentatrice Quinty Trustfull, die voor de gelegenheid een ‘paars pakkie’ uit de kast trok, beloofde vrijdagochtend op haar instagramaccount een ‘hele mooie show’. Optredens van onder anderen Wolter Kroes, Edsilia Rombley en de 3JS werden aangekondigd. Kaj van der Voort schreef een speciaal Koffietijd-lied, Kluun een gedicht. Ook schoven stamgasten Albert Verlinde, Karin Bloemen en Caroline Tensen aan.

Bij de ballad Niemand van Van der Voort, die een relatie heeft met Quinty's dochter Moïse, hield het presentatieteam het net aan droog. ,,Dit was zó mooi!’’, klonk het in koor. Tijdens de uitzending werden memorabele momenten en rubrieken aangehaald, zoals de zogenoemde vaginaweken. Live praten over vagina's, dat was volgens gezondheidsexpert Hetty Crevecoeur ‘taboedoorbrekend’. ,,Daar hebben we echt iets neergezet.’’

Premier Mark Rutte verscheen in een verrassingsboodschap. “Ik was bij jullie in het programma op de dag van de laatste verkiezingen in maart. Ik heb actiegevoerd in het hele pand om ervoor te zorgen dat het programma zou blijven.” Tot zijn “grote spijt” gaat het programma echter “van de buis”. “En ik wil namens alle kijkers zeggen: ontzettend bedankt voor al die jaren, de gezelligheid, opgewektheid, het feit dat jullie bij mensen thuis als goede vrienden naar binnen kwamen om een kopje mee te drinken. Dat is ongelofelijk gewaardeerd.” De presentatoren zijn “kanjers”, vervolgt Rutte. “Jullie zijn professionals, en altijd kwaliteit. Heel veel dank voor al die jaren en ik hoop jullie op allerlei plekken weer terug te zien.”

Knappe man

Het werd even onrustig in de studio toen Caroline Tensen plots de komst van George Clooney aankondigde. Digitaal welteverstaan. ,,Mijn vriend?’’, vroeg Quinty zich af. Clooney bracht de boodschap als internationaal ambassadeur van de Postcode Loterij. ,,Ik wil jullie bedanken voor de aandacht die jullie aan de Postcode Loterij hebben gebracht en het belangrijke werk dat vele vrijwilligers doen. Dank voor jullie enthousiasme en jullie passie.’’

Volgens Caroline en Quinty is Clooney, die zij eens ontmoetten, ‘heel aardig en bloedknap’.

In het slot van de show verzamelde het presentatieteam zich bij de studiopiano van Diederick Ensink. Er werd met volle borst meegezongen met de bekende Koffietijd-tune. Nadat Gerard Joling een feestje op de studiovloer bouwde, barstte de chaos los. Quinty bedankte de trouwe kijkers en het team achter de schermen. RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst kwam ook in beeld.

Tegenvallende kijkcijfers

Koffietijd begon in 1994 met presentatoren Hans van Willigenburg en Mireille Bekooij, die tot en met 2000 de gezichten waren van het programma. Judith de Klijn en Sybrand Niessen volgden hen op, maar na een jaar stopte Koffietijd vanwege teleurstellende kijkcijfers.

In 2010 keerde het dagelijkse programma terug op televisie. Quinty Trustfull, Loretta Schrijver, Pernille La Lau, Patrick Martens en Vivian Slingerland behoren tot het huidige presentatieteam.

Het is nog niet duidelijk of er een vervangend programma komt. RTL liet eerder weten naar de “mogelijkheden” te kijken voor een eventuele vervanging. Vooralsnog is er geen nieuwe show voor het tijdslot aangekondigd. Op RTL 4 zijn vanaf maandag herhalingen van Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven te zien.

