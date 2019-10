Chantal wordt gepest door kinderen en Elise moet afscheid nemen

video Geen Oranje boven meer: Dimitri Vegas & Like Mike populair­ste DJ’s te wereld

11:06 Dimitri Vegas & Like Mike zijn verkozen tot populairste DJ’s van de wereld. Daarmee stoten de twee broers uit België Dimitri Thivaios en Michael Thivaios de Nederlander Martin Garrix van de eerste plaats in de DJ Mag, de toonaangevende top 100 lijst van DJ’s. Martijn Garritsen, zoals Garrix in het echt heet, was driemaal op rij de populairste: in 2016, 2017 en 2018.