Chantal vond 2019 te pittig qua werk en Anne-Marie laat ondergoed zien

Kijkers Baantjer klagen over onverstaan­ba­re dialogen

30 december De eerste twee afleveringen van de nieuwe serie Baantjer, het Begin is vanavond met flink wat kritiek van start gegaan. Veel kijkers uiten op sociale media hun ongenoegen over de slecht verstaanbare dialogen in de nieuwe reeks. ‘Ik ben afgehaakt. Het is niet te verstaan', is een greep uit de reacties.