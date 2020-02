Chantal stort in na Married at First Sight-honeymoon: ‘Wat een strafkamp’

Married at First Sight -koppel Henk en Chantal heeft geen afscheid van elkaar genomen na hun huwelijksreis naar Turkije. Nadat daar de liefdesbubbel uiteenspatte , was de spanning op Schiphol om te snijden. 1 miljoen mensen zagen gisteren op RTL4 hoe de Haagse Chantal de trip ‘een strafkamp’ noemde.

Eerder had Chantal in Antalya al geconcludeerd dat ze ‘godzijdank’ weer naar huis mocht. In overleg met het team van liefdesexperts werd besloten het proef-samenwonen - dat elk gematcht stel normaal gesproken na de huwelijksreis ingaat - te laten vervallen.

Volgens Henks dochter Deveny zat haar vader ‘open’ in het experiment. ,,Hij wilde het echt laten slagen. Maar het is niet gelukt. Het is mislukt’', vatte ze de ‘crisissituatie’ samen op het vliegveld. ,,Chantal is een vrouw ‘wat je ziet is wat je krijgt’. Ze zal zich nooit anders voordoen’', benadrukte vriendin Jessica.

Niet veel later kwamen de twee apart van elkaar uit de gate. Chantal viel haar kinderen huilend in de armen. ,,Godzijdank. Wat een strafkamp was het. Ik kan er niets anders van maken. Ik ben echt kapot. Ik wil weg van hier. Weg van het onderwerp, naar huis’', verzuchtte ze. Ook bij Henk liepen de emoties hoog op. Zijn broer beurde hem op met de woorden: ‘geen hand vol, maar een land vol’.

Gebroken hart

In de laatste minuten van de trouwshow was te zien hoe presentator Carlo Boszhard Chantal opzocht. Ze lijdt aan een gebroken hart en houdt haar trouwring tot de laatste minuut voor de scheiding om. Gisteren liet Boszhard aan RTL Boulevard weten het jammer te vinden dat het botste tussen Henk en Chantal, die beiden ‘humor en flair’ hebben. ,,Met Chantal gaat het goed nu, maar het is voor haar wel heel erg pittig. Ze valt heel erg op en mensen hebben een mening over haar. Maar ze wil ook gewoon liefde. Toch gaat er in dit programma nog veel met haar gebeuren. Als je denkt dat dit het is, dat is niet zo.’’

Volledig scherm Henk wordt gesteund door zijn familie. © RTL

Volledig scherm Chantal zoekt troost bij Carlo. © RTL