Chantal Janzen maakte zich zorgen om werk na geboorte zoontje: ‘Natuurlijk ben je vervangbaar’

‘Ik kreeg James toen ik 29 jaar was, en was intens gelukkig. Maar ineens was ook alle zorgeloosheid weg’, schrijft Chantal. ‘Ik maakte me eerlijk gezegd na zijn komst toch wat zorgen over mijn werk. Ik had het idee dat ik volledig vervangbaar was in een musical destijds, dus ik wist niet hoe snel ik weer aan de slag moest gaan en zette me nog veel harder in dan voor mijn zwangerschap. De entertainmentwereld is een harde wereld en ik was toen bang dat ik mijn werk kwijt zou raken als ik er te lang uit zou zijn.’