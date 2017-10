Chantal Janzen in verwachting van jongetje

Multitalent Chantal was gisteravond nog te zien in de live uitzending van het Televizier-Ring Gala, waar ze in een wijde jurk met glitters de prijs voor beste presentator uitreikte aan Wilfred Genee. Opvallend was dat ze zich niet liet interviewen langs de rode loper of na het gala.



Chantal en Marco leven vandaag in een bubbel. Ze willen niet uitgebreid reageren, maar Marco laat aan deze site kort via WhatsApp met een lachende emoticon weten: ,,Het klopt.'' Leco van Zadelhoff sprak zijn goede vriendin vanmiddag nog tijdens een stylingklus. Met een lach liet hij vanavond kort los in RTL Boulevard: ,,Heel leuk dat ze het nu heeft verteld.''



In mei werd al even aan een zwangerschap gedacht toen Chantal de tekst Hello Baby online zette, waarna ze werd overladen met felicitaties. Het bleek echter te gaan om een publiciteitsstunt voor nieuwe programma's op haar eigen platform. Anderen dachten aan een nieuw nummer van &C of een nieuw tv-programma. Dat laatste bleek te kloppen. In de eerste online aflevering van Chantal Komt Werken bezoekt ze een crèche; vandaar de koppeling met baby's.



De redactie van &C laat weten: ,,Onze Chantal is in blijde verwachting van een jongetje!!! Gefeliciteerd lieve familie!!!''