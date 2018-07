Chantal heeft ontploft haar en Froukje komt met sexy toiletportret

Froukje de Both komt vanaf een hangend toilet met een ultrakort rijmpje op de proppen: 'De Both zit op de pot'.

Bij Leco van Zadelhoff is Chantal Janzen altijd in goede handen, maar wat de haartovenaar nu van plan is, begrijpt ze zelf ook niet.

Samantha 'Barbie' de Jong is een dagje op stap met haar dochter Angelina. Maar waar is Dory nou?

BNN-babe Gwen van Poorten viert vakantie in eigen land, in een wel heel klein badje. Past precies, schrijft ze.

Georgina Verbaan krijgt een standje van haar dochter Odilia die, terwijl ze bij haar vader is, haar moeder via social media in de gaten houdt. Ze mailt Georgina dat kat Fred niet naar buiten mag vanwege wegloopgevaar. Kort daarvoor had de actrice een foto gepost van Fred op de balkonrand.