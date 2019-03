Chantal gaat naturel met babykwijl, Dries deelt kleine Dave

Bohemian Rhapsody op plek 2 succesvol­ste films

Bohemian Rhapsody is bijna de succesvolste film ooit in Nederland. De film over het werk en leven van Queen-zanger Freddie Mercury staat inmiddels op de tweede plek van de films die in de bioscopen het meeste geld hebben opgebracht. De grote Oscarwinnaar van dit jaar is de oude nummer 2 (de Bond-film Spectre) inmiddels gepasseerd, maakte distributeur Fox vandaag bekend.