Chantal en Fred voeren oorlog en Sanne ondergaat metamorfose

BN’ers weer poedel­naakt op tv tegen kanker: ‘Om taboe te doorbreken’

27 september Bekende Nederlanders gaan komend najaar opnieuw uit de kleren voor het Net5-programma For One Night Only. Negen BN’ers zullen strippen om voor KWF Kankerbestrijding aandacht te vragen voor de vroege opsporing van kanker. De tweede editie van For One Night Only is op 11 november te zien, maakte de tv-zender vandaag bekend.