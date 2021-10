Chansons! met Rob Kemps en Matthijs van Nieuwkerk krijgt tweede seizoen

In Chansons! praat Van Nieuwkerk (61) met Rob Kemps (36) in Parijs over hun gezamenlijke liefde voor het Franse lied. Het eerste deel dat bestond uit vier afleveringen werd vorige week afgesloten.

In het programma is goed te zien hoe de liefde voor het Franse lied de twee presentatoren, ondanks hun grote leeftijdsverschil, dichter tot elkaar brengt. Dat bracht Van Nieuwkerk er zelfs toe om afgelopen week een show van De Snollebollekes van zijn goede vriend bij te wonen in het Gelredome in Arnhem. Het kostte de presentator overigens wel zijn stem, zo bleek zaterdag in Matthijs Gaat Door.

Al direct aan het begin van het programma viel op dat Van Nieuwkerk last van zijn stem had, maar hij kwam er pas later in de show op terug. ,,Ik heb een schorre stem omdat ik naar het concert van Rob Kemps, Snollebollekes in het Gelredome, ben geweest’’, zo legde Van Nieuwkerk uit. Hij was onder de indruk van wat hij daar zag. ,,Het is een groot feest. Het was voor mij ook nieuw. Ik heb meegedaan’’, zo biechtte de presentator op.

Eerder deze week werd bekend dat het programma Chansons! ook in boekvorm wordt gegoten. In het boek staan de “mooiste verhalen” uit de serie, aangevuld met persoonlijke anekdotes, zo maakte uitgeverij Meulenhoff bekend.