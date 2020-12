Champions League verhuist van SBS naar RTL

Peter van der Vorst, Contentdirecteur RTL: ,,We zijn natuurlijk enorm blij dat we de meest prestigieuze voetbalcompetitie van Europa bij RTL 7 kunnen gaan uitzenden. De UEFA Champions League is een fantastische aanvulling op ons bestaande aanbod van entertainment, nieuws en sport. Voetbal verbindt en dat is exact wat we met al onze programma’s voor ogen hebben. Laten we hopen op een spannend toernooi dat voor veel spektakel en enthousiasme gaat zorgen in de Nederlandse huiskamers.”