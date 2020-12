Champions League blijft ook komende drie jaar bij Ziggo Sport

serious request Zes 3FM-dj’s gaan in lockdown en moeten dag en nacht de loopband draaiende houden

17 december Geen wandeltocht door heel Nederland zoals de afgelopen edities van 3FM Serious Request: The Lifeline, maar zes dj’s die vanaf morgen in koppels lockdown gaan - wél met een loopband die ze 24 uur per dag draaiende moeten houden om zo geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Zendermanager Sharid Alles: ,,Als morgen voordat ze erin gaan uit een sneltest blijkt dat een van hen positief is, is het jammer maar helaas.”