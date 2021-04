Chadwick Boseman krijgt postuum SAG Award voor Ma Rainey's Black Bottom

Netflix won in drie van de vijf grote filmcategorieën. De vorig jaar overleden acteur Chadwick Boseman kreeg de award voor beste mannelijke prestatie voor zijn rol in Ma Rainey’s Black Bottom. Viola Davis, eveneens te zien in die film, kreeg de award voor beste vrouwelijke acteerprestatie. De prijs voor beste cast ging naar The Trial Of The Chicago 7.

In de categorie televisiefilm/miniserie ging de award voor beste mannelijke prestatie naar acteur Mark Buffalo voor zijn rol in I Know This Much Is True. De serie werd uitgezonden door HBO en in ons land was hij te zien op NPO 3. Anya Taylor-Joy mocht de award voor beste vrouwelijke acteerprestatie in ontvangst nemen voor haar rol in de Netflix-serie The Queen’s Gambit.

De awards voor beste acteerprestaties in dramaseries gingen beiden naar Netflix. Zo won actrice Gillian Anderson de prijs voor haar rol in The Crown. Jason Bateman kreeg de award voor zijn bijdrage aan Ozark. De SAG Awards werden in een vooraf opgenomen show uitgereikt. Ze worden jaarlijks uitgereikt. Alle leden van de Amerikaanse acteursvakbond SAG-AFTRA hebben stemrecht.

Gekleurde acteurs

Het is voor het eerst sinds de awards worden uitgereikt dat de belangrijkste prijzen in de categorie Film zijn gewonnen door gekleurde acteurs en actrices. Naast Boseman en Davis mocht de Zuid-Koreaanse actrice Yuh-Jung Youn de award voor beste vrouwelijk bijrol in ontvangst nemen voor haar prestatie in Minari. De Britse acteur Daniel Kaluuya won de award voor beste mannelijke bijrol in de film Judas and the Black Messiah.

Filmkenners kijken nu reikhalzend uit naar de Oscaruitreiking, eind april. Mochten dezelfde acteurs de Oscars in de wacht slepen, dan is het bij de vrouwen voor het eerst sinds 2001 dat een niet-witte actrice wint. Halle Berry kreeg in dat jaar de Oscar voor haar rol in Monster’s Ball. Bij de mannen won een acteur van kleur in 2006 voor het laatst een Oscar. Dat was Forest Whitaker. Hij speelde toen in The Last King of Scotland.

Volledig scherm Gillian Anderson won een award voor haar rol in The Crown. © AP

