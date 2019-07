Celebrities verzamelen zich in Zuid-Amerika voor spektakel zonsverduistering

Onder de duizenden toeristen die hun reis naar Chili en Argentinië zorgvuldig hebben uitgestippeld om op 2 juli getuige te kunnen zijn van de Zuid-Amerikaanse zonsverduistering zijn ook diverse beroemdheden. Volgens Chileense media gaat het onder anderen om voormalig Amerikaans president Bill Clinton, Queen-gitarist - en astrofysicus - Brian May, Richard Branson en Bill Gates.

In Nederland moeten we nog wachten tot het jaar 2151 voor de eerstvolgende eclips, maar miljoenen Zuid-Amerikanen kunnen dinsdag al genieten van een totale zonsverduistering. In de namiddag zal het twee minuten pikkedonker worden.

Volledig scherm Sommige toeristen hebben hun tentje al opgezet. Zij willen niets van de zonsverduistering missen. © REUTERS

Twee minuten

Het fenomeen doet zich voor als de maan zich precies tussen de zon en de aarde plaatst. Hoewel de maan veel kleiner is dan de zon, staat ze ook veel dichter bij de aarde. Hierdoor werpt de maan een grote schaduw over de aarde. Hoewel de verduistering ongeveer twee uur duurt, zal de totale verduistering slechts een minuut of twee duren. Op dat moment verschijnen ook verschillende sterren en planeten aan de hemel die normaal niet zichtbaar zijn door het zonlicht.

Volledig scherm Samengesteld illustratiebeeld van een totale zonsverduistering © AFP

De eclips zal het eerst te zien zijn in de Chileense kustplaats La Serena, gelegen aan de Pacifische Oceaan. Daar zullen ook de meer welgestelde bezoekers, die meer dan 5.000 dollar hebben neergeteld voor een kaartje, worden ontvangen in de Nomad Eclipse Glamp, net ten noordoosten van La Serena, zo meldt de Times of Chili.

De Chileense minister van Werkgelegenheid heeft bedrijven opgeroepen om hun werknemers een extra pauze te geven of eerder naar huis te sturen, zodat ook zij van de zonsverduistering kunnen genieten. ,,Het zal nog jaren duren voordat we opnieuw een natuurwonder van deze grootte zullen meemaken”, aldus de minister.

Volledig scherm Ook de lokale schooljeugd wil niets van de verduistering missen, en test alvast de speciale zonnebrillen. © AP

Hoewel alleen in een strook van 200 kilometer in Argentinië en Chili de verduistering compleet zal zijn, kunnen ook inwoners van Bolivia, Brazilië, Paraguay en Uruguay een gedeeltelijke verduistering zien. De miljoenen inwoners van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires hebben geluk: zijn hoeven de metropool niet uit om de eclips mee te kunnen maken.

Meekijken

Wie in Europa naar de hemel kijkt, zal niets van de verduistering meekrijgen. Maar wie achter de computer kruipt, kan het bijzondere fenomeen wél zien. Bijvoorbeeld via de website van het European Southern Observatory. De organisatie heeft verschillende telescopen in de Chileense Atacamawoestijn, en zal vanaf het observatorium rechtstreeks uitzenden vanaf 20.15 onze tijd. Ongeveer anderhalf uur later vindt de totale verduistering plaats. Ook heeft het observatorium duizend mensen uit de omgeving uitgenodigd om tussen de telescopen te genieten van de eclips.