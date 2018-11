Celebrities in glitterjurkje naar de stembus: ‘Vote darlings, vote!’

Volgens Rihanna is je stem uitbrengen een kleine moeite. ,,Als je moe bent van het klagen over het land en over de regering, sta dan op en doe er iets aan! Je hebt geen excuus’', schrijft ze. Madonna laat weten dat de macht nu aan de mensen is.

Oprah nam een filmpje op in haar sportschool waarin ze een zingend ‘Vote’ de wereld in stuurt. Het berichtje kreeg ruim 250.000 likes. Mariah Carey trok voor haar oproep een glitterjurkje uit de kast. ,,Stem, lieve mensen, stem!’’ Het team van DiCaprio deelt foto's van mensen die naar de stembus zijn geweest via Instagram Stories.

Vanochtend (lokale tijd) zijn de verkiezingen begonnen voor het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat, de beide kamers van het Amerikaanse parlement in Washington. Volgens opiniepeilingen moeten de Republikeinen van Trump vrezen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te verliezen. Daarvoor moeten de Democraten 23 zetels winnen. In de Senaat hebben de Republikeinen betere kansen om hun meerderheid te houden.

De eerste voorlopige resultaten van worden morgenochtend vroeg (Nederlandse tijd) verwacht.

Just Do It! 🇺🇸💙 ! I Just Did From Across the Ocean!! 🌎 People Do your part!! We Got This!! 🇺🇸💙🇺🇸💙🇺🇸👌🏼🇺🇸👌🏼🇺🇸💙🇺🇸 #vote. 💪🏻💪🏻💪🏻. #peoplehavethepower Een foto die is geplaatst door null (@madonna) op 6 Nov 2018 om 10:11 PST

Election day is here. Let’s mobilize our community to get to the polls and make our voices heard. Post a picture of you after you’ve finished voting using @leonardodicaprio #VoteWithUs so we can see how we all work together to enact change in our country. I’ll be reposting your pictures on my Instagram Stories throughout the day. Een foto die is geplaatst door null (@leonardodicaprio) op 6 Nov 2018 om 7:28 PST

♥️🇺🇸🤘🏽 Een foto die is geplaatst door null (@nicolerichie) op 6 Nov 2018 om 6:40 PST

Although I can’t actually vote today (not an American citizen) I have lived and paid taxes in the USA for almost 10 years and care greatly about this country’s future. Get out there and let your voice be heard. #vote Een foto die is geplaatst door null (@liamhemsworth) op 6 Nov 2018 om 7:48 PST

#ElectionDay is here! It’s time to vote—get to the polls and make sure every single person you talk to today is doing the same. Confirm your polling place right now at whenweallvote.org. Because #WhenWeAllVote, we all do better. Een foto die is geplaatst door null (@michelleobama) op 6 Nov 2018 om 6:39 PST

Today is the day. Today, it’s your turn to raise your voice to change the course of this country for the better. So make it count. Get out there and vote. Go to IWillVote.com or call 833-336-VOTE to confirm where you can vote, check voting hours, and find out if you need to bring anything with you to vote. Een foto die is geplaatst door null (@barackobama) op 6 Nov 2018 om 8:15 PST

Go out and vote!!! Today is your chance to make your voice heard. #ElectionDay #vote Een foto die is geplaatst door null (@krisjenner) op 6 Nov 2018 om 6:15 PST

Een bericht gedeeld door Drew Barrymore (@drewbarrymore) Een foto die is geplaatst door Drew Barrymore (@drewbarrymore) op 6 Nov 2018 om 5:41 PST

The antidote to Hate... VOTE your love! Een foto die is geplaatst door null (@oprah) op 5 Nov 2018 om 16:23 PST