CDA stelt kamervragen na rel rondom The Voice: ‘Betere bescherming voor deelnemers’

‘Elke deelnemer van een tv-programma moet zich veilig voelen’, schrijft Werner op Twitter. ‘Machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn onacceptabel en signalen hiervan moeten tot op de bodem worden uitgezocht.’ Ze wil van Uslu weten in hoeverre het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de hoogte is gesteld van de beschuldigingen van seksueel wangedrag en machtsmisbruik bij The Voice.

Ook wil voormalig tv-persoonlijkheid Werner opheldering of er genoeg ruimte is voor kandidaten om grensoverschrijdend gedrag te kunnen melden en hoe er toezicht is op ongelijke werkrelaties. Jeroen Rietbergen, bandleider bij The Voice of Holland, erkende ‘relaties van seksuele aard’ te hebben gehad met vrouwen die betrokken waren bij het programma. Zelf vindt hij dat er nooit sprake was van ‘een machtspositie’.