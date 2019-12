Cats afgeslacht door recensenten: Nooit eerder vertoonde ramp

Zelfs met een sterrencast, die onder anderen bestaat uit Idris Elba, Judi Dench, James Corden en Taylor Swift, is Cats niet op zijn pootjes terecht gekomen. Zo zegt Variety dat ‘negen levens niet genoeg zouden zijn voor de sterren om hun betrokkenheid bij deze slecht uitgevoerde verfilming van Andrew Lloyd Webbers hitmusical te boven te komen.’ De film kreeg na het uitbrengen van de trailer al veel kritiek over het uiterlijk van de acteurs in de film. De katten zouden te veel op mensen lijken, en daardoor werd de trailer als 'bizar' en 'eng' bestempeld.

Jason Derulo

Jason Derulo, die in de film te zien is als de kat Rum Tum Tuggers, verdedigde de film. Tegen TMZ zei de zanger dat de film een ‘ongelooflijk stuk kunst’ was. Ook had de zanger geen goed woord over voor de recensenten: ,,Wat weten zij er nou weer van? Hebben zij ooit in hun leven zelf een film gemaakt?"



Ook onze filmrecensent Ab Zagt was eerder al kritisch over de film. Hij schreef onder meer: ,,Het gemis van een duidelijk plot - het verhaal is niet meer dan een talentenjacht voor straatkatten die een langer leven willen - nekt zich op den duur. De als katten verklede acteurs zien er soms afstotelijk en potsierlijk uit, en zorgen amper voor empathie bij de kijker.”