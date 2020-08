Catherine Keyl is eerste gast van 5 Uur Show

video Ricardo was 30 jaar verslaafd, nu maakt hij in de finale van We Want More kans op 100.000 euro

14:13 De één is 65, overwon een heroïneverslaving en ziet muziek als een manier om zijn leven structuur te geven. De ander is 26, kwam vaker op tv en bouwt al jaren aan een loopbaan in de muziek. De overeenkomst? Ze staan vanavond allebei in de finale van We Want More op SBS6.