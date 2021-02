Catherine Keyl: ‘Ik heb mijn hele leven moeten uitleggen waarom ik geen kinderen heb, belachelijk’

In het huis van Catherine Keyl (74) bevindt zich een kast met spullen van haar vader Eliazar (roepnaam Eddy), waaronder een suikerpotje. De ouders van Eddy, de opa en oma van Catherine Keyl, hadden een deel van hun inboedel tijdens de oorlog in bewaring gegeven bij hun toenmalige buren in Den Haag. ,,Toen de oorlog voorbij was, ging mijn vader bij hen langs. Alleen, want zijn ouders, broer, schoonzus, neven en nichten hadden de oorlog niet overleefd en waren vergast in Auschwitz. Zelf had hij tot het eind van de oorlog in kamp Sachsenhausen gezeten en als enige de oorlog overleefd. En nu wilde hij dus graag de spulletjes terug, maar de buren weigerden ze te geven. Zijn ouders moesten het maar op komen halen, zeiden ze. Zelfs toen hij zei dat ze vermoord waren in Auschwitz lieten ze weten daar geen boodschap aan te hebben. Zo gingen sommige Nederlanders dus om met landgenoten die in kampen hadden gezeten. Mijn vader heeft alles op alles gezet om die spullen terug te krijgen.’’