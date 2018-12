Catharina’s en Amalia’s gratis naar Hermitage

Nachtmer­rie voor Roy Donders: ‘Mijn bedrijf is failliet, het is verschrik­ke­lijk’

9:01 TILBURG - Het huispakkenbedrijf van paillettenprins Roy Donders wordt failliet verklaard. Zijn winkel Rojami’s in Tilburg is per direct gesloten. De rechter beslist dinsdag over het door hemzelf aangevraagde faillissement.