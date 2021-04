Cast musical Titanic compleet met nieuwe kapitein

Artistiek producent Hans Cornelissen laat weten: ,,Toen Ruud de Graaf en ik vorig voorjaar besloten dat we onze grote en meeslepende musicalproductie TITANIC in verband met de pandemie een jaar moesten uitstellen, hadden we nog niet voorzien dat het ook consequenties zou hebben voor de 24-koppige cast die toen al helemaal compleet was. In latere stadia bleek dat beoogde medewerkers zowel voor als achter de schermen een vaak noodgedwongen carrière-switch maakten. Uiteraard begrepen we dat volstrekt en hebben we veel respect voor deze moedige keuzes.’’