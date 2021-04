Cast Glee herdenkt Naya Rivera tijdens GLAAD Awards

Tijdens de uitreiking van de awards van homobelangenvereniging GLAAD, is gisteravond de cast van serie Glee virtueel samengekomen. De acteurs herdachten in een video hun collega Naya Rivera.

Het is dit jaar tien jaar geleden dat Naya’s personage in Glee, Santana Lopez, haar coming out had. ,,Onze show was een uitzondering, er waren in die tijd bijna geen LHBTQ-personages op televisie”, herinnerde Alex Newell, die Unique speelde in Glee, zich. ,,Maar, het wordt beter”, aldus Jane Lynch (coach Sue Sylvester). ,,Elk jaar wordt de LHBTQ-gemeenschap beter vertegenwoordigd op televisie, en op een diversere manier. En dat leidt tot meer acceptatie en meer liefde.”

Uiteraard stonden de castleden tijdens het segment ook stil bij de dood van Naya. Er werd onder meer een boodschap voorgelezen van de moeder van de actrice. Die liet weten: ,,Toen Naya me vertelde dat Santana lesbisch was, zei ze dat ze dat geweldig vond. We wisten toen nog niet hoeveel ze zou betekenen voor de LHBTQ-gemeenschap. Ze wilde altijd opkomen voor de mensen die geen stem hadden. Ik denk niet dat ze doorhad hoe belangrijk ze was voor de wereld. Ik ben erg dankbaar dat mijn oudste dochter iets heeft betekend in hoe we naar elkaar kijken en hoe we elkaar zien.”

Naya verdronk in juli tijdens een boottochtje op Lake Piru in de buurt van Los Angeles. De 33-jarige was dagenlang vermist, nadat haar vierjarige zoontje Josey alleen op de boot was aangetroffen. Het jongetje wist aan de politie te vertellen dat de twee aan het zwemmen waren toen de boot door de wind hard begon te schommelen. Naya kreeg haar zoon aan boord maar kon zichzelf niet redden.