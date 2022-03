Cas Jansen ‘zeer ongelukkig’ terechtgekomen bij fietsongeluk

Hij moet de komende tijd thuis in alle rust herstellen. ‘Daardoor hebben wij moeten besluiten om de rol van Julian Verduyn tijdelijk te re-casten. Wouter Zweers (onder andere bekend als Quinn Streefkerk in Nieuwe tijden) zal vanaf vandaag in de huid kruipen van Julian en is vanaf half mei voor het eerst te zien in GTST’, laat producent Endemol weten. Ze wensen Jansen ‘ongelofelijk veel sterkte toe en een voorspoedig herstel’. De verwachting is dat hij over een tijdje weer op de set zal verschijnen.