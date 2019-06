Caroline Tensen verbaasd: Wist niet dat Dionne DNA Onbekend overneemt

Chernobyl straks ook gratis te zien op televisie

17:42 Goed nieuws voor wie enthousiast is geworden over de vijfdelige HBO-reeks Chernobyl, maar geen zin heeft een betaalpakket van HBO te nemen. De Belgische omroep Canvas heeft de uitzendrechten van de historische fictiereeks over de beruchte kernramp in Tsjernobyl (1986) aangekocht. En die zender kunnen wij in Nederland ook ontvangen.