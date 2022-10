Caroline De Bruijn is al dertig jaar Janine in GTST: ‘Zelfs mijn zwangerschap stond al in het script’

Knor in bijna dubbel zoveel bioscoopza­len te zien na Gouden Kalf

De Nederlandse animatiefilm Knor is vanaf donderdag in zestig bioscoopzalen te zien. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met de week daarvoor. Het animo voor de familiefilm is enorm toegenomen nadat Knor afgelopen vrijdag werd bekroond met drie Gouden Kalveren, waaronder die voor beste Nederlandse bioscooptitel van het jaar.

