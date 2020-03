Carolina Dijkhuizen als Donna Summer: 'Ze kwamen me huilend bedanken na de show’

MAFS-Henk stelt nieuwe liefde voor: ‘Dit is de vrouw die mij geloof in de liefde teruggaf’

9:14 Henk van de Ven, bekend van Married at First Sight, heeft vandaag de eerste foto van zijn nieuwe liefde met de buitenwereld gedeeld. Hij is apetrots. ‘Ik mag jullie eindelijk voorstellen aan de vrouw die mij het geloof in echte liefde terug heeft gegeven’, schrijft hij.