Carolien Spoor moedert in stijl en Tino Martin trotse nachtburgemeester

showbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

De nieuwe lipgloss van Nicolette Kluijver moest eraan geloven toen het cosmeticaproduct in de buurt van haar tweeling Ana-Sofia en Jesse kwam.

Betrapt met mijn nieuwe lipgloss.... 🤡artistiek.... dat wel! Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 11 Jan 2018 om 7:27 PST

Carolien Spoor is met haar man Jon en zoontje Otis op Curaçao en brengt daar een setbezoek in stijl. Fans van de actrice vragen zich af hoe ze aan haar witte jurk, haar bolhoed én draagzak met luipaardmotief komt.

Even op setbezoek bij papa, maar dan wel in stijl... #curacao #shooting #bonbini2 📷 by @jonkarthaus Een foto die is geplaatst door null (@carolienkarthaus_spoor) op 11 Jan 2018 om 8:44 PST

GTST-acteur Everon Jackson Hooi en zijn aanstaande man Jozua zijn vanmiddag , ondanks de lage buitentemperatuur wat zuurstof gaan happen in het Kralingse Bos in Rotterdam.

Een foto die is geplaatst door Everon Jackson Hooi (@everonhooi) op 11 Jan 2018 om 3:36 PST

Pornoproducente Kim Holland is enthousiast over de pornoparadie Fapper Boef, de Afrekening van haar Vlaamse collega Elise. Goed nieuws voor fans van Kim die nieuwsgierig zijn naar de beelden die zijn gebaseerd op de affaire rondom rapper Boef: de Haagse blondine biedt ze gratis aan.

Musicalactrice Carolina Dijkhuizen heeft zich vandaag in een pikant setje gehesen van lingerieontwerpster Marlies Dekkers. En natuurlijk mogen haar volgers daarvan meegenieten. Zelf vindt Carolina dat ze eruit ziet als een 'black barbie'.

Een klein drama voor Katja Schuurman in Thailand: de opnames van een nieuwe reeks van Memories zullen moeten wachten nu de actrice-presentatrice voedselvergiftiging heeft opgelopen. Katja kruipt met een spierwit koppie onder de wol.

Omdat ik zo vaak laat zien op welke jaloersmakende plekken ik nu weer ben, voelt het wel zo eerlijk om ook te vertellen dat ik met een voedselvergiftiging op bed lig. Mijn lieve collega’s zijn net extra toiletrollen komen brengen. Of is dit too much information? 😏 Een foto die is geplaatst door null (@katjaschuurman) op 11 Jan 2018 om 6:48 PST

Ook presentatrice Shelly Sterk baalt als een stekker. Ze is geveld door een 'supergriep' en ligt tot haar grote spijt de hele dag in bed.

Blehhh ziek in bed 😠 #supergriep #slapenslapenslapen Een foto die is geplaatst door null (@shellysterk) op 11 Jan 2018 om 2:21 PST

De Amsterdamse levensliedzanger Dries Roelvink bereidde zich vanmiddag in de sportschool goed voor op een optreden in Balkbrug. De aandacht ging vooral uit naar zijn spieren.

Prepareren voor m'n optreden in Balkbrug vanavond. Een foto die is geplaatst door null (@driesroelvink_official) op 11 Jan 2018 om 4:42 PST

Binnenkort begint het zoveelste seizoen van de TV Kantine en daarin kruipt Carlo Boszhard onder anderen in de huid van niemand minder dan oud-hijskraanmachinist en zanger Lee Towers. Carlo's vriend Herald kan er wel om lachen.

I can see cLEErly now! #lee #tvkantine Een foto die is geplaatst door null (@makingherrie) op 11 Jan 2018 om 3:54 PST

Sanne Hans (Miss Montreal) maakte gisteren onder water deze foto. Ze is met haar vriend aan het genieten van een vakantie op Bonaire.

Nog een kiekje van gisteren #nofilter Een foto die is geplaatst door null (@missmontreal_) op 11 Jan 2018 om 5:18 PST

Annemarie, de echtgenote van de Volendamse zanger Simon Keizer vraagt zich af of ze de enige moeder is die dagelijks wat schrijft in een speciaal boekje. Het stel werd vorig jaar ouders van hun eerste kindje: dochtertje Kiki.

Even in mijn boekje schrijven.. Zijn er meer mama’s die boekjes bijhouden van hun kindje(s) ? #onelineaday #diary #everyday #pink #book Een foto die is geplaatst door null (@mrskeizer) op 11 Jan 2018 om 4:16 PST

Tony Wyczynski - Sterretje uit de realityserie Oh Oh Cherso -bezocht in Thailand een bar waar hippies kennelijk niet mogen komen vanwege hun lichaamsgeur.

Almost famous !! HIPPIES SMELL!! #almostfamousbar #almostfamous #pai #thailand #hippiessmell #nohippies Een foto die is geplaatst door null (@djtonystarnl) op 11 Jan 2018 om 3:31 PST

Nicolette Kluijver besloot na (of voor) een potje boksen in een trainingsruimte een selfie te maken.

🥊✔️ Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 11 Jan 2018 om 1:12 PST

Zanger Charly Luske is vandaag in een zuurstoftent gaan liggen. Waarom vertelt hij niet bij een kort filmpje waarin te zien is dat hij met een masker op de 'Superman'-kuur ondergaat.

#hyperbaric #oxygen #tank #healthwizard #clarkkent —-> #superman 🤷🏼‍♂️🙌🏼👊🏼🙅🏼‍♂️💆🏼‍♂️ Een foto die is geplaatst door null (@charlyluske) op 11 Jan 2018 om 3:03 PST

De flink aan de weg timmerende levensliedzanger Tino Martin kreeg vandaag een ambtsketen omgehangen. Hij mag zich een jaar lang Nachtburgemeester van Nederland noemen.