Carole Baskin wil niet meer over Tiger King praten

2,2 miljoen kijkers zien Anouk opnieuw Jan Smit fileren in The Voice: 'Vréselijk liedje, blij dat het voorbij is’

30 januari In zijn nieuwe rol als coach in The Voice of Holland lijkt Jan Smit (35) in de ogen van zijn collega Anouk maar weinig goed te kunnen doen. Waar de rockdiva hem in een eerdere aflevering sommeerde dat ‘hij zijn bek moest houden’, viel zij de kersverse coach gisteravond voor het oog van 2,2 miljoen kijkers ongenadig hard aan op diens georkesteerde battle. ,,Met nieuwe coaches krijg je nieuw repertoire. Ik vond het echt een vréselijk liedje.”