Carole Baskin wil niet in tweede seizoen Tiger King en klaagt Netflix aan

Baskin diende de aanklacht maandag in bij de rechtbank in Florida. Ze stelt dat Netflix en producent Royal Goode Production contractbreuk plegen door beeldmateriaal van haar en haar man te gebruiken in Tiger King 2. Ze verklaart dat ze alleen akkoord is gegaan met het gebruik van die beelden voor de originele serie, die in 2020 uitkwam. In de rechtbankdocumenten, in handen van onder meer The Wrap, zegt ze dat ze er vanuit ging dat ze niet zou opduiken in het tweede seizoen, maar uit de trailer blijkt dat er wel degelijk oude opnames van haar en echtgenoot Howard worden gebruikt.