Carole Baskin bezorgd over loslopende tijger in Texas: ‘Roekeloos en extreem gevaarlijk’

Carole Baskin zegt ‘enorm bezorgd’ te zijn over het feit dat er afgelopen zondag een tijger los rondliep in de Amerikaanse staat Texas. Baskin, bekend van de documentaireserie Tiger King , zei dit in een interview met CNN .

,,Dit is bijna normaal geworden in Texas", vertelt de dierenrechtenactiviste over het incident in het Texaanse Houston. Het houden van een tijger is in die stad officieel niet toegestaan, maar als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan staat Texas het wel toe.



Bewoner Jose Antonio Ramos vond het dier afgelopen zondag in zijn voortuin. In eerste instantie dacht hij dat het dier daar lag vanwege opnames voor een televisiereclame. Toen hij echter zag dat er geen beveiliging en camera's in de buurt waren, sloeg hij alarm bij de hulpdiensten.





,,Ik was erg onder de indruk van de man die daarna als eerste ter plaatse was", zegt Baskin. ,,Hij bleef kalm en koos ervoor om de tijger niet neer te schieten. Hij hield oogcontact en liep langzaam weg van de tijger.” Dat is volgens haar het beste dat je in zo'n situatie kunt doen. ,,Als je in contact komt met een tijger en naar beneden kijkt of van hem wegrent, komt namelijk hun dierlijke instinct naar boven om te doden.”

Volledig scherm Carole Baskin in 2017 bij haar dierenopvangcentrum Big Cat Rescue. © AP

In hechtenis

De eigenaar van het dier zou de 26-jarige Victor Hugo Cuevas zijn. Volgens Associated Press kwam hij op het tumult af, waarna hij de tijger meenam in zijn witte Jeep Cherokee. De man, die al eerder werd vrijgesproken nadat hij was aangeklaagd voor moord, wist aan de politie te ontsnappen. Met een bericht op Twitter laat de politie van Houston weten dat Cuevas dinsdag weer in hechtenis is genomen, maar dat ze de tijger nog niet hebben kunnen vinden.



,,Ik ben extreem bezorgd over wat er gaat gebeuren met de tijger”, reageert Baskin. ,,Want de mensen die betrokkenen zijn geweest bij de verkoop en het vervoeren van deze tijger hebben laten zien dat ze ontzettend roekeloos zijn. Ze houden geen rekening met anderen of met het dier. Geen tijger hoort in een achtertuin of in een kelder.”

Kinderfeestje

Baskin zegt dat de omwonenden zondag een enorm groot gevaar hebben gelopen. ,,Op de beelden is te zien dat lange tijd niemand ervan op de hoogte was dat de tijger was ontsnapt", licht ze toe. ,,Hij lag gewoon in een voortuin en keek rond om te zien waar hij naar binnen kon gaan.”



Het had dus veel erger af kunnen lopen, zegt de liefhebster van grote katten. ,,Er was blijkbaar een kinderfeestje in de buurt", vertelt ze. ,,Kinderen die aan het rennen en schreeuwen zijn: dat zou ieder instinct van de tijger in werking hebben gezet om te doden.”

