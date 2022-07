Carlo Boszhard op zijn knieën voor vriend Herald: ‘Hij zei ja!’

Het lijkt erop dat het stel momenteel vakantie viert in Beverly Hills. Voor Boszhard een uitgelezen moment om eindelijk zijn vriend Herald ten huwelijk te vragen. Bij twee foto’s, waaronder een waarop een gouden ring met een groene steen te zien is, jubelt Boszhard vandaag: ‘ He said yes !’

Boszhard vormt al ruim dertien jaar een koppel met Herald. Voordat de presentator Herald leerde kennen, stelde hij niet meer in de liefde te geloven. ,,We zijn zo blij dat we elkaar hebben gevonden in deze moeilijke scene, iemand die écht van je ziel houdt”, vertelde Boszhard in het programma The story of my life over zijn relatie met Herald, verwijzend naar de mediawereld. De twee zijn niet alleen een stel, ze werken ook geregeld samen. Zo is Herald mede het brein achter de Tv kantine.