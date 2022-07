Carlijn fotografeerde cover Beyoncé: ‘Mijn moeder zei: leuke foto, maar wel erg naakt’

Beyoncé brengt nieuwe single vervroegd uit

Fans van Beyoncé werden vannacht iets eerder dan aangekondigd getrakteerd op de nieuwe single van de zangeres. Waar het nummer Break My Soul eigenlijk om middernacht aan de oostkust van de VS zou uitkomen, was het liedje al een paar uur eerder te horen via Tidal, de streamingdienst van echtgenoot Jay-Z.

21 juni