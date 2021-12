Carla verliet huis en haard voor B&B vol liefde-Jacob, nu zijn ze uit elkaar

B&B vol liefde -gezicht Jacob de Vries (60) en zijn kersverse vriendin Carla zijn na een relatie van zo’n tien weken uit elkaar. Het duo leefde volgens Jacob de eerste drie weken in een ‘sprookje’, maar daarna waren er vooral spanningen. Hij vindt het jammer om Kerstmis zonder haar te vieren, maar gelooft nog altijd in de liefde. ,,Ik hoop dat ik 90 word of zelfs over de 100, dan ben ik pas halverwege.’’

Het klonk inderdaad als een sprookje. Carla (54) uit Heerlen kwam niet door de selectieronde van het RTL 4-datingprogramma, maar nam na de uitzendingen contact op met Jacob. Binnen no-time vertrok ze met haar gehele huisraad naar diens bed and breakfast in de Portugese Algarve. Al de eerste avond legde hij zijn hand op haar been en genoten ze van elkaar onder de sterrenhemel. Carla sprak van de ‘mooiste week van haar leven’.

Maar toen kwamen de donderwolken. Hoewel ze al twee maanden contact hadden voordat Carla huis en haard verliet, bleek eenmaal in Portugal dat ze elkaar eigenlijk niet goed kenden. Jacob kruipt na een dag werken het liefst op de bank voor de tv, Carla vond dat volgens hem maar niks en wilde liever praten. En zo waren er meer verschillen die voor ‘haperingen’ zorgden, aldus Jacob.

Volledig scherm Jacob bij zijn bed and breakfast. © RTL

Na tien weken in zijn bed and breakfast vertrok Carla. In Portugal resteren alleen kerstversieringen die ze alvast had neergezet. Jacob vindt het ‘triest’ om ze te zien, maar blijft positief. ,,Ik heb geen gebrek aan leuke vrienden’’, zegt hij. ,,Ik tennis, ik squash, doe yoga, pilates.’’

En hij heeft ervan geleerd. De Vries zou niet snel meer een vrouw zo snel laten overkomen uit Nederland. Hij wil dat de ander zich eerst volledig openstelt, zoals hijzelf zegt te doen. ,,Tijdens het programma kwam er bijvoorbeeld een vrouw die bleek te roken, maar dat wist ik vooraf niet. Ik zou nooit iemand hebben geaccepteerd die rookt.’’

Het is voor Jacob een tweede avontuur dat afloopt met teleurstelling. De vier vrouwen die hij afgelopen zomer over de vloer kreeg voor B&B vol liefde, vermaakten zich vooral met elkaar - en niet met Jacob. Hij hield er geen relatie aan over en is nu dus weer alleen.

,,Ik geloof nog in de liefde’’, verzekert hij. ,,Ik ben geen twintig en zelfs geen vijftig meer. Maar ik heb het gevoel dat ik 90 word en misschien wel over de 100. Dan ben ik pas halverwege. Ik heb er alle vertrouwen in. Liefde is toch een van de mooiste dingen in het leven.’’ Actief op zoek gaat hij voorlopig niet. ,,Als je het heel graag wilt, dan gebeurt het nooit. Dus ik wacht heel geduldig af.’’

