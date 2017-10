Carice vindt boezem minder mooi door borstvoeding

Carice verwelkomde vorig jaar augustus samen met acteur Guy Pearce zoontje Monte. De Nederlandse steractrice woont in Amsterdam met Monte, terwijl Guy in Australië woont. ,,We kennen elkaar nog niet zo lang. We wonen niet samen. We zien elkaar zo veel mogelijk, maar we hebben een heel ingewikkeld patroon van leven; we werken los van elkaar, onregelmatig, in verschillende landen. Het is logistiek een ingewikkelde puzzel die ook steeds verschuift. Nou ja, never a dull moment.''



Vorig jaar vierde Carice ook haar veertigste verjaardag, maar leeftijd interesseert haar 'geen hol'. Wel vindt ze dat haar lichaam niet meer is wat het was na haar heftige zwangerschap en bevalling. Daarom durft ze ook niet te zeggen of ze ooit nog naakt voor de camera verschijnt. Voorheen was het namelijk makkelijk praten voor haar 'met zo'n jong lijf'. ,,Maar goed, dan zie ik nu mijn blubberbuik - die one pack - met zo'n mooie streep erdoor. Nou ja, ik ga toch nooit meer in bikini, haha.''