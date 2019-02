Carice mag (even) op ijzeren Game Of Thrones-troon zitten

Het laatste seizoen van de immens populaire HBO-serie gaat van start op 14 april. Het worden de laatste loodjes in de strijd om de IJzeren Troon en het belooft een enorm bloedbad te worden. Op de officiële foto’s mogen Melisandre (het personage van Carice van Houten), Jon Snow, Daenerys, Tyrion en co dan wel op de troon zitten, wie er écht met de macht aan de haal zal gaan blijft de grote vraag van jaargang acht. Het is zelfs niet zeker of er wel iemand is die het zal overleven...